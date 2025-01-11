Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Яка ситуація на фронті сьогодні

За даними аналітиків, окупанти просунулися в Торецьку, Оріхово-Василівці, Ясеновому та Зеленому. Окрім того, біля Воздвиженки, Надеждинки, Лисівки, Солоного та Великої Новосілки.

Росіяни просунулися в Торецьку: дивіться на карті

Зауважимо, село Оріхово-Василівка входить до Соледарської міської громади Бахмутського району Донецької області.

Ворог просунувся в Оріхово-Василівці: дивіться на карті

Села Ясеневе, Солоне, Даченське, Воздвиженка та Лисівка розташовані в Покровському районі Донецької області.

Просування окупантів на Покровському напрямку: дивіться на карті

Також росіяни просунулися біля Великої Новосілки. Це селище у Волноваському районі.

Яка ситуація біля Великої Новосілки: дивіться на карті