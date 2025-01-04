Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Где оккупанты продвинулись

Аналитики обновили свою карту боевых действий утром 4 января. Написали, что агрессор продвинулся возле Курахово, Новоселки и в Торецке.

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Оккупанты продвинулись возле Курахово: смотрите на карте

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Какова ситуация в Торецке: смотрите на карте

Агрессор имел успехи у Новоселки: смотрите на карте

Заметим, накануне, 3 января, в Deep State заявили, что российские захватчики оккупировали Даченское, Новый Труд и Волково. Кроме того, продвинулись в Зеленом, Воздвиженке, Нововасильевке, а также у Янтарного и Сонцовки.