Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Де окупанти просунулися

Аналітики оновили свою мапу бойових дій вранці 4 січня. Написали, що агресор просунувся біля Курахового, Новосілки й у Торецьку.

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Окупанти просунулися біля Курахового: дивіться на карті

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Яка ситуація в Торецьку: дивіться на карті

Агресор мав певні успіхи біля Новосілки: дивіться на карті

Зауважимо, напередодні, 3 січня, у Deep State заявили, що російські загарбники окупували Даченське, Новий Труд та Вовкове. Окрім того, просунулися в Зеленому, Воздвиженці, Нововасилівці, а також біля Янтарного та Сонцівки.