Российские войска продолжают попытки проникновения на позиции Сил обороны на нескольких участках фронта. В Сумской области оккупанты провели операцию по поднятию флага в одном из населенных пунктов, в Харьковской области расширили зону проникновения, а в Донецкой области продвигались вблизи Лимана и Доброполья.

В то же время украинские военные проводили контратаки на отдельных участках и наносили удары по российской военной технике и системам ПВО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 21 ноября.

Какие изменения произошли на основных направлениях фронта?

Сумское направление. Российские военные подняли флаг в северной части Варачино. В ISW считают, что этому предшествовала инфильтрационная операция. Российские источники использовали видео, чтобы заявить о контроле над населенным пунктом. В то же время сообщалось о украинских контратаках вблизи Юнаковки и Садков.



Сумская область / ISW

Харьковское направление. Россияне нанесли ракетный удар по плотине Печенежского водохранилища, повредив дорогу Т-21-11 Чугуев – Большой Бурлук. Движение через плотину приостановлено. По оценке ISW, атака должна была затруднить украинскую логистику на Волчанском, Великобурлукском и Купянском направлениях.

Также оккупанты расширили зону проникновения вблизи Волчанска. По российским сообщениям, они контролируют Малую Волчу и большую часть Графского. Еще одну инфильтрационную операцию провели в Рогозянке к юго-востоку от Большого Бурлука.



Харьковская область / ISW

Купянское направление. Российские войска продвинулись к западу от Каменки, воспользовавшись плохой погодой для механизированного наступления. Украинский источник сообщил о прорыве оборонительных позиций.

В ISW отмечают, что туман, дождь и сильный ветер затрудняют работу украинских разведывательных дронов. На Боровском направлении россияне также провели атаку, но подтвержденных продвижений не зафиксировано.

Лиманское и Славянское направления. Оккупанты продвинулись к юго-западу от Ивановки вблизи Лимана. В то же время их атаки вдоль южного берега Северского Донца к востоку от Славянска не принесли новых территориальных завоеваний.

Константиновское направление. Российские военные проникли в здание в северной части Константиновки. Украинские силы нанесли по нему удар. О других подтвержденных изменениях на этом участке ISW не сообщает.



Константиновка / ISW

Покровское направление. По сообщению украинского военного, россияне захватили Белицкое и используют его вместе с Покровском и Родинским в качестве плацдармов для атак в направлении Доброполья. В то же время украинские военные поразили российский зенитный комплекс "Панцирь-С1" на оккупированной территории Донецкой области.

Днепропетровское направление. Украинские силы продвинулись в направлении Дачного с севера и запада. Россияне тем временем провели инфильтрационные операции вблизи Остаповского и Тернуватого, где украинские военные нанесли удары по их позициям.

Запорожское направление. Российские войска продолжали наступать на Гуляйпольском направлении и в западной части области, однако не продвинулись. Украинские силы проводили контратаки. Херсонское направление. 21 ноября наземных боевых действий не фиксировалось.

Отметим, что по состоянию на 22 ноября 2026 года общие потери российской армиис начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 1 637 170 военнослужащих. Только за последние сутки оккупанты потеряли еще 2 310 человек.