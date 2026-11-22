Водночас українські військові здійснювали контратаки на окремих ділянках і завдавали ударів по російській військовій техніці та системах ППО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 21 листопада.

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Які зміни на основних напрямках фронту?

Сумський напрямок. Російський військовий підняв прапор у північній частині Варачиного. В ISW вважають, що цьому передувала інфільтраційна операція. Російські джерела використали відео, щоб заявити про контроль над населеним пунктом. Водночас повідомлялося про українські контратаки поблизу Юнаківки та Садків.

Cумщина / ISW

Харківський напрямок. Росіяни завдали ракетного удару по греблі Печенізького водосховища, пошкодивши дорогу Т-21-11 Чугуїв – Великий Бурлук. Рух через греблю призупинили. За оцінкою ISW, атака мала ускладнити українську логістику на Вовчанському, Великобурлуцькому та Куп'янському напрямках.

Також окупанти розширили зону проникнення поблизу Вовчанська. За російськими повідомленнями, вони контролюють Малу Вовчу та більшу частину Графського. Ще одну інфільтраційну операцію провели в Рогозянці на південний схід від Великого Бурлука.

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Харківщина / ISW

Куп'янський напрямок. Російські війська просунулися на захід від Кам'янки, скориставшись поганою погодою для механізованого наступу. Українське джерело повідомило про прорив оборонних позицій.

В ISW зазначають, що туман, дощ і сильний вітер ускладнюють роботу українських розвідувальних дронів. На Боровському напрямку росіяни також атакували, але підтверджених просувань не зафіксовано.

Лиманський і Слов'янський напрямки. Окупанти просунулися на південний захід від Іванівки поблизу Лимана. Водночас їхні атаки вздовж південного берега Сіверського Дінця на схід від Слов'янська не принесли нових територіальних здобутків.

Костянтинівський напрямок. Російські військові проникли до будівлі в північній частині Костянтинівки. Українські сили завдали по ній удару. Інших підтверджених змін на цій ділянці ISW не повідомляє.

Костянтинівка / ISW

Покровський напрямок. За повідомленням українського військового, росіяни захопили Білицьке та використовують його разом із Покровськом і Родинським як плацдарми для атак у напрямку Добропілля. Водночас українські військові уразили російський зенітний комплекс "Панцир-С1" на окупованій території Донеччини.

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Дніпропетровський напрямок. Українські сили просунулися в напрямку Дачного з півночі та заходу. Росіяни тим часом провели інфільтраційні операції поблизу Остапівського та Тернуватого, де українські військові завдали ударів по їхніх позиціях.

Запорізький напрямок. Російські війська продовжували наступати на Гуляйпільському напрямку та в західній частині області, однак не просунулися. Українські сили проводили контратаки. Херсонський напрямок. 21 листопада наземних бойових дій не фіксували.

Зазначимо, що станом на 22 листопада 2026 року загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять близько 1 637 170 військовослужбовців. Лише за останню добу окупанти втратили ще 2 310 осіб.