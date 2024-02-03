Их тактику и возможности ВСУ на этом направлении в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор.

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Взрывы в Волгограде

Масштабные атаки на топливные объекты России продолжаются. На этот раз горел крупнейший нефтеперерабатывающий завод России "Лукойл" в Волгограде.

Это самые действенные санкции на российский экспорт углеводородов и производство. Нам важно довести санкции до 100%, то есть попытаться разрушить всю отрасль углеводородов России. Это возможно,

– отметил полковник запаса.

Напомним, что возгорание на этот раз произошло на 300 квадратных метрах, следовательно, восстановить производство россиянам быстро не удастся, если это и будет возможно.

Сейчас украинские спецслужбы прорабатывают радиус ближайших областей к границе – Белгородской, Курской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской.

"Есть позитивная информация, что беспилотники пролетают и на несколько тысяч километров от границы, следовательно, уральские заводы теперь тоже в опасности", – добавил аналитик.

Курская область встревожена

Особенно тревожно за прошедшие сутки было в Курской области. Там впервые за долгое время прозвучала химическая тревога.

А рядом, в Брянской области, ВСУ ликвидировали группу сотрудников ФСБ, которые готовились к участию в боевых действиях на территории Украины. В частности 18 сотрудников уничтожено, двое раненых.

Свитан предположил, что именно этих лиц готовили к заходу через украинскую границу как диверсионно разведывательную группу, которая должна была пройти в Сумскую область.

Вероятно, сейчас было принято решение уничтожать их еще на российской территории, накрывая артиллерией. Вероятно, запрет атаковать Россию уже не действует,

– добавил Свитан.

Бои возле Авдеевки

Карта Deep State опубликовала, что на Авдеевском направлении у врага зафиксированы продвижения с севера в сторону песчаного карьера. Ранее на юге россияне продвинулись возле Авдеевского коксохима.

Враг пытается взять ВСУ в полуокружение, выдавить наши войска с этого отрезка фронта. На севере кое-где пересекли железнодорожную дорогу. Ранее украинская армия сдерживала их с помощью плотного артиллерийского огня, сейчас количество боеприпасов значительно уменьшилось.

Как только появится более серьезная партия боеприпасов, эти позиции сразу вернутся, потому что они находятся в низинах, а украинские батареи на высоте,

– отметил военный аналитик.