Аналитики американского Института изучения войны отметили, что российские военные обозреватели попросили суда в нескольких регионах и республиках России. Стоит отметить, что тревожатся оккупанты неспроста, ведь Анна Маляр рассказывала, что в районе Клищиевки на Юге Украины ВСУ с боями продвигаются вперед.

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К каким действиям прибегают оккупанты

В ISW отмечают, что российские военные обозреватели схватились за недавнюю украинскую активность в Херсонской области. Именно поэтому они призывают увеличить присутствие малых речных судов и оборудования на реке Днепр.

Оккупанты хотят предотвратить дальнейшее продвижение Вооруженных Сил Украины.

Российские военкоры 2 июля обратились к руководителям республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарскому и Приморскому краям с просьбой отправить конфискованные у браконьеров катера на прифронтовую Херсонщину,

– заявили в ISW.

Аналитики объясняют, что российские военные обозреватели жалуются, что 10 полков и бригад Южного военного округа "Днепр" нуждаются в судах.

Российские военкоры уже сыпали обвинение минобороны России

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские обозреватели еще 2 июля обвиняли российское минобороны в том, что оно не предоставило российским силам на восточном берегу моря необходимые лодки и другое оборудование.

В ISW предполагают, что российские милблогеры передали свои запросы в дополнительную материально-техническую поддержку руководителям российских регионов. Кое-где уже ответили, в частности, глава республики Дагестан Сергей Меликов обязал решить вопрос о передаче конфискованных браконьерских лодок российским войскам.

Кроме этого, один милблогер призвал возродить "Днепровскую" флотилию – специальное военное речное подразделение, участвовавшее в русско-турецких войнах 1735 – 1739 и 1787 – 1792 годов, гражданской войне в России и Второй мировой войне. Он убеждал, что возрожденная флотилия могла бы существенно улучшить позиции российских войск в Херсонской области и якобы "усилить" группировку простыми катерами гражданского назначения.

Другие милблогеры вместе с Гиркиным заявляли, что врагам в Херсонской области якобы нужны небольшие лодки и оборудование, чтобы удержать украинские войска как можно дальше от дельты Днепра.

Общая тревожная реакция милблогеров на недавнюю активность украинцев через реку Днепр свидетельствует о том, что многие российские милблогеры опасаются возможности Украины пересечь реку и считают, что нынешнее командование группировки "Днепр" недостаточно подготовило свои войска к такой потенциальной возможности,

– заверили в ISW.

Какова стратегия обороны россиян на Юге

Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила 2 июля, что после теракта на Каховской ГЭС россияне потеряли передний рубеж обороны на Юге. Именно поэтому они вынуждены перемещать подразделения с одного направления в другое.

Они чувствуют определенный сквозняк с левого берега Днепра – оттуда им поддувает и оборона не так сильна. Но дальше, глубже, у них есть еще несколько рубежей обороны, за которые они могут цепляться,

– сказала спикера.

По словам Натальи Гуменюк, россияне боятся контрбатарейной борьбы. Поэтому враги маневрируют и рассредоточивают силы и средства почти постоянно. Причем – на Запорожское направление, на Восток и с Востока на Юг.