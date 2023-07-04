Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що російські військові оглядачі попросили судна в декількох регіонах та республіках Росії. Варто зазначити, що тривожаться окупанти неспроста, адже Ганна Маляр розповідала, що районі Кліщіївки на Півдні України ЗСУ з боями просуваються вперед.

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До яких дій вдаються окупанти

В ISW зазначають, що російські військові оглядачі схопилися за нещодавню українську активність в Херсонській області. Саме через це вони закликають збільшити присутність малих річкових суден і обладнання на річці Дніпро.

Окупанти хочуть запобігти подальшому просуванню Збройних Сил України.

Російські воєнкори 2 липня звернулися до керівників республік Дагестан і Татарстан, Астраханської області, Краснодарського і Приморського країв з проханням відправити конфісковані у браконьєрів катери на прифронтову Херсонщину,

– заявили в ISW.

Аналітики пояснюють, що російські військові оглядачі бідкаються, що 10 полків і бригад Південного військового округу "Дніпро" мають нагальну потребу в суднах.

Російські воєнкори вже сипали звинувачення міноборони Росії

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що російські оглядачі ще 2 липня звинувачували російське міноборони в тому, що воно не надало російським силам на східному березі моря необхідні човни та інше обладнання.

В ISW припускають, що російські мілблогери передали свої запити на додаткову матеріально-технічну підтримку керівникам російських регіонів. Подекуди вже відповіли, зокрема очільник республіки Дагестан Сергій Меліков зобов'язав вирішити питання про передачу конфіскованих браконьєрських човнів російським військам.

Окрім цього, один мілблогер закликав відродити "Дніпровську" флотилію – спеціальний військовий річковий підрозділ, який брав участь у російсько-турецьких війнах 1735 – 1739 і 1787 – 1792 років, громадянській війні в Росії та Другій світовій війні. Він переконував, що відроджена флотилія могла б суттєво покращити позиції російських військ на Херсонщині та нібито "посилити" угруповання простими катерами цивільного призначення.

Інші мілблогери разом з Гіркіним заявляли, що ворогам на Херсонщині нібито потрібні невеликі човни та обладнання, щоб утримати українські війська якомога далі від дельти Дніпра.

Загальна тривожна реакція мілблогерів на нещодавню активність українців через річку Дніпро свідчить про те, що багато російських мілблогерів побоюються можливості України перетнути річку та вважають, що нинішнє командування угруповання "Дніпро" недостатньо підготувало свої війська до такої потенційної можливості,

– запевнили в ISW.

Яка стратегія оборони росіян на Півдні

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк заявила 2 липня, що після теракту на Каховській ГЕС росіяни втратили передній рубіж оборони на Півдні. Саме тому вони змушені переміщувати підрозділи з одного напрямку на інший.

Вони відчувають певний протяг з лівого берега Дніпра – звідти їм піддуває та оборона не така сильна. Але далі, глибше, у них є ще декілька рубежів оборони, за які вони можуть чіплятися,

– сказала речниця.

За словами Наталі Гуменюк, росіяни бояться контрбатарейної боротьби. Тому вороги маневрують і розосереджують сили та засоби майже постійно. Причому – на Запорізький напрямок, Схід і зі Сходу на Південь.