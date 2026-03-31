Россияне просят Путина остановить войну: военный раскрыл, кому выгодно ее продолжение

Ситуация в России из-за войны ухудшается каждый день. А удары украинских дронов наносят еще больший ущерб экономике России. Дошло до того, что военные блогеры призывают Кремль искать способы закончить войну.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что такие настроения в российской ультранационалистической среде распространяются, в частности из-за успехов Украины на фронте и эффективного применения ею дронов. Военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов отметил в разговоре с 24 Каналом, насколько реалистичны предположения аналитиков ISW.

Действительно ли российские военные могут требовать от Путина закончить войну?

Сазонов отметил, что не согласен с выводами Института изучения войны, ведь блогеры могут писать все что угодно. Это может быть разрешено их личное мнение, а может – тестирование общественного мнения. В России блогеры не принимают никаких решений.

Если разобраться, то какие именно военные в России могут требовать прекратить боевые действия? Если штурмовики, то их никто не спрашивает, так же как и лейтенантов. А российские полковники и генералы во время войны живут гораздо лучше, чем в мирное время. Поэтому не считаю, что именно военные что-то требуют от Владимира Путина,

– отметил политолог.

Какие бы ни были проблемы в экономике России, продолжил он, эти военные голодать не будут. Наоборот, они будут жить лучше. Поэтому они как раз поддерживают продолжение войны.

Также настроенный на продолжение войны и Путин, о чем он заявил во время закрытой встречи с российскими олигархами: Россия будет воевать, пока не захватит всю Донецкую область.

Стоит знать. Аналитики ISW обращают внимание на беспокойство ультранационалистических блогеров в России из-за эффективных украинских ударов по объектам в глубине России. Один из комментаторов отмечает, что экономика Запада значительно превышает российскую. В частности, Россия не способна произвести достаточное количество ракет-перехватчиков, чтобы встать на один уровень с экономическим потенциалом Запада, поэтому она "обречена на поражение". Из-за этого Москва вынуждена искать возможности закончить войну.

Российские предприниматели, олигархи, по мнению военнослужащего, как раз могут неофициально сказать Путину, что нужно искать пути к миру, потому что санкции, запрет на торговлю очень давят экономически. Однако судя по утечкам с этой встречи, которые, вероятно, были санкционированными, Путин заявил, что олигархам придется скинуться отдельно на войну, потому что в российском бюджете денег не хватает.

России действительно очень трудно находить средства на войну. Ее ждет экономический кризис, ей не хватает многого. Однако Европа и США также оказались не готовы к расходам по вооружению. А когда еще добавилась война в Иране, стало очень трудно,

– подчеркнул Кирилл Сазонов.

Поэтому, добавил он, рассчитываем на деньги и оружие Европы и США, но активно развиваем собственное производство, промышленность, энергетику. В частности, производство дронов.

