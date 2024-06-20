Враг вынужден прятаться: что существенно ударило по возможностям армии России

Харьковская наступательная операция обернулась для россиян настоящим провалом. Вместо быстрой оккупации территорий Харьковской области, на которую надеялся враг, они уже более месяца не могут продвинуться.

Этому, конечно, поспособствовала быстрая реакция Генерального штаба ВСУ на новые вызовы и отвага самих украинских военных. В то же время военный эксперт Владислав Селезнев объяснил 24 Каналу, что есть еще один фактор, который существенно повлиял на увеличение возможностей для ВСУ и уменьшение – для оккупационной армии.

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Уменьшение возможностей для россиян

В начале мая враг сосредоточил на территории смежной с Харьковщиной Белгородской области около 40 тысяч военных. Это немалое количество. Например, в феврале 2022 года, для того, чтобы атаковать и оккупировать Киев, россияне подготовили такое же количество личного состава. Однако в своих расчетах тогда они ошиблись.

Не удалось реализовать свой план россиянам и в 2024 году во время наступательных действий на Харьковщине.

Им не удалось продвинуться больше, чем на 8 километров вглубь северной части Харьковщины. Потому что, кто бы что ни говорил, все же были инженерные фортификации. И Генштаб оперативно среагировал, перенаправив определенные стратегические резервы на этот участок фронта, что и стабилизировало ситуацию,

– пояснил Владислав Селезнев.

Между тем украинской армии начали приходить первые партии западных боеприпасов. Поэтому началось еще более эффективное уничтожение как российской техники, так и личного состава.

"Сегодня происходит определенная передислокация вражеских сил и средств на территорию Белгородской области, но идет оно трудно. Потому что мы наконец получили разрешение на использование западной против по территории России на глубину 80 – 100 километров. Это теперь заставляет врага прятаться от наших пушкарей как можно дальше", – отметил военный эксперт.

В частности, разрешение от украинских западных партнеров на удары по России в определенной степени приостановили формирование ударных групп врага.