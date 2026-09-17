Враг совершил атаку на Днепр: есть раненые

Российские войска продолжают террор против Украины. Вечером 17 сентября под ударом оккупантов оказался, в частности, Днепр. Там прогремели взрывы.

О последствиях обстрела сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

Что известно об атаке на Днепр?

Прежде всего следует отметить, что Воздушные силы предупреждали о движении реактивного БПЛА на город с востока. Сообщение о взрывах поступило около 21:15.

Ганжа отметил, что в результате обстрела возник пожар. Он также сообщил о двух раненых в результате атаки. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

На этой атаке, к сожалению, не произошло окончания. Около 21:25 и 21:31 в Днепре раздались повторные взрывы.

Что еще были под обстрелом?

Оккупанты терроризируют Запорожье – последствия фиксируются в течение всего дня. В частности, утром враг нанес ракетный удар по "Запорожстали". Также на камеры видеонаблюдения попал момент удара дрона по пассажирскому автобусу, в результате чего восемь человек получили ранения. Известно также, что страна-агрессор обстреляла машину скорой помощи.

Российские военные провели атаку на индустриальный парк в Коростенском районе Житомирской области. Удар пришелся по гражданскому предприятию. В результате атаки погиб один человек, еще двое получили ранения.

Под ударами в течение дня и ночи находятся также Киев и Киевская область – в регионе наблюдаются разрушения инфраструктуры, а также есть пострадавшие.