Об этом сообщил заместитель председателя Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Какие подробности атаки?
Вражеский беспилотник поразил непосредственно машину бригады скорой медицинской помощи.
В результате попадания спецавтомобиль получил существенные повреждения, а двое сотрудников медицинской службы были госпитализированы с ранениями.
Враг атаковал тех, кто ежедневно спасает жизни. Люди, спешащие на помощь другим, сами стали мишенью врага,
– подчеркнул Семикин.
По его словам, раненым медикам оказывается вся необходимая помощь, и он выразил благодарность всем, кто продолжает работать в прифронтовом регионе.
Следует напомнить, что Запорожье почти в течение всего дня 17 сентября находится под обстрелом. В частности, враг ударил по пассажирскому автобусу, вследствие чего восемь человек получили ранения.
Также оккупанты в очередной раз обстреляли "Запорожсталь" – ракетный удар значительно повредил предприятие.
Где еще фиксировались последствия атак?
В течение 17 сентября страна-агрессор терроризирует и Киев – столица с ночи содрогается от взрывов, из-за чего пострадали люди, известно о повреждениях, в частности, жилых домов и учебных заведений.
Россияне обстреливали и Одессу, а к вечеру под ударом оказался Днепр. Глава ОВА Ганжа сообщил, что в городе в результате попадания вспыхнул пожар. Два человека получили ранения.