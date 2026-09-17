Про це повідомив заступник голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Які подробиці атаки?

Ворожий безпілотник поцілив безпосередньо в транспортний засіб бригади екстреної медичної допомоги.

Внаслідок влучання спецавтомобіль зазнав суттєвих пошкоджень, а двох працівників медичної служби госпіталізували з пораненнями.

Ворог атакував тих, хто щодня рятує життя. Люди, які поспішають на допомогу іншим, самі стали ціллю ворога,

– зауважив Семікін.

За його словами, пораненим медикам надається вся потрібна допомога, та висловив вдячність усім, хто продовжує працювати в прифронтовому регіоні.

Варто нагадати, що Запоріжжя майже протягом усього дня 17 вересня перебуває під обстрілом. Зокрема, ворог вдарив по пасажирському автобусу, через що восьмеро людей зазнали поранень.

Також окупанти вкотре обстріляли "Запоріжсталь" – ракетний удар спричинив значні пошкодження підприємства.

Де ще фіксували наслідки атак?

Упродовж 17 вересня країна-агресорка тероризує і Київ: столиця від ночі здригається від вибухів, через що постраждали люди, відомо про пошкодження, зокрема, житлових будинків і навчальних закладів.

Росіяни обстрілювали й Одесу, а надвечір під ударом опинився Дніпро. Очільник ОВА Ганжа повідомив, що на місті влучання зайнялася пожежа. Двоє людей зазнали поранень.