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24 Канал Новости Украины Россияне наносят удары по Украине с помощью дронов, в Николаевской области – масштабные отключения электроэнергии: куда летят БПЛА
9 ноября, 20:20
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Россияне наносят удары по Украине с помощью дронов, в Николаевской области – масштабные отключения электроэнергии: куда летят БПЛА

Татьяна Бабич

Вражеские войска продолжают терроризировать Украину ударными беспилотниками. В некоторых местах из-за этого объявлена воздушная тревога.

"24 Канал" со ссылкой на Военно-воздушные силы и мониторинговые сообщества отслеживает передвижения российских дронов.

Что известно об атаке?

Прежде всего призываем вас помнить о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте

20:30, 09 ноября

БПЛА направляется в сторону Одессы из акватории Черного моря!

20:25, 09 ноября

Запуски УАБ в Харьковскую и Донецкую области!

20:24, 09 ноября

Реактивный БПЛА над/мимо Переяслава, курс – юго-западный.

20:18, 09 ноября

Киевская область: реактивные БПЛА над/мимо Березани и Яготина, следуют по юго-западному курсу.

20:16, 09 ноября

БПЛА в Сумской области над/мимо Ромны, двигаясь по юго-западному курсу.

20:12, 09 ноября

Реактивный БПЛА на севере Одесской области, следующий курсом на юг Винницкой области.

20:10, 09 ноября

Черниговская область:

  • реактивный БПЛА в направлении на/мимо Олишевки, Козелец юго-западным курсом,
  • реактивный БПЛА мимо Варвы по юго-западному курсу.
20:00, 09 ноября

Балистическая ракета в направлении Новой Водолаги (Харьковская область).

19:59, 09 ноября

БПЛА в направлении Сум, Харькова, Николаева.

19:55, 09 ноября

Винницкая область: реактивный БПЛА на северо-востоке области в направлении Булайва, курс – северо-западный.

19:51, 09 ноября

Одесская область: реактивный БПЛА над/мимо Рауховки по северо-западному курсу.

19:49, 09 ноября

Сумская область: БПЛА в направлении Сум и Ульяновки.

19:48, 09 ноября

Черниговская область: реактивный БПЛА в направлении Куликовки с северо-востока.

19:45, 09 ноября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаева с севера.

19:36, 09 ноября

Несколько реактивных БПЛА на западе Черкасской области, курс – западный/северо-западный.

19:33, 09 ноября

Черниговская область: реактивный БПЛА над/мимо Сновска с северо-запада.

19:30, 09 ноября

Российский "Шахед" нанес удар по Первомайскому району Николаевской области. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. В результате атаки остались без электричества 60 788 потребителей.

19:27, 09 ноября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаева с юго-запада.

19:21, 09 ноября

Черкасская область: реактивный БПЛА в направлении Шполы/Звенигородки.

19:19, 09 ноября

Реактивный БПЛА из Одесской области, направляющийся в Винницкую область.

19:17, 09 ноября

Реактивный БПЛА на юге Кировоградской области – курсом на Новоукраинку.

19:14, 09 ноября

Полтава: реактивный БПЛА, направляющийся на город с севера.

19:14, 09 ноября

Черниговская область: реактивный БПЛА направляется на Козелец.

19:11, 09 ноября

Черниговская область: реактивный БПЛА в Нежине.

19:09, 09 ноября

Реактивный БПЛА из Харьковской области, следующий в сторону Полтавской области, направление Диканька.

19:07, 09 ноября

Николаев: реактивный БПЛА над городом.

19:06, 09 ноября

Кировоградская область: реактивный БПЛА в Знаменке.

19:04, 09 ноября

Одесская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Ананьева.

19:03, 09 ноября

БПЛА в направлении г. Харькова с севера.