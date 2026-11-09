Россияне наносят удары по Украине с помощью дронов, в Николаевской области – масштабные отключения электроэнергии: куда летят БПЛА

Вражеские войска продолжают терроризировать Украину ударными беспилотниками. В некоторых местах из-за этого объявлена воздушная тревога.

"24 Канал" со ссылкой на Военно-воздушные силы и мониторинговые сообщества отслеживает передвижения российских дронов.

Что известно об атаке?

Прежде всего призываем вас помнить о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.

Где объявлена тревога: смотрите на карте