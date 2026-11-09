Россияне наносят удары по Украине с помощью дронов, в Николаевской области – масштабные отключения электроэнергии: куда летят БПЛА
Вражеские войска продолжают терроризировать Украину ударными беспилотниками. В некоторых местах из-за этого объявлена воздушная тревога.
"24 Канал" со ссылкой на Военно-воздушные силы и мониторинговые сообщества отслеживает передвижения российских дронов.
Что известно об атаке?
Прежде всего призываем вас помнить о собственной безопасности и находиться в укрытиях в случае объявления угрозы для вашего региона.
Где объявлена тревога: смотрите на карте
БПЛА направляется в сторону Одессы из акватории Черного моря!
Запуски УАБ в Харьковскую и Донецкую области!
Реактивный БПЛА над/мимо Переяслава, курс – юго-западный.
Киевская область: реактивные БПЛА над/мимо Березани и Яготина, следуют по юго-западному курсу.
БПЛА в Сумской области над/мимо Ромны, двигаясь по юго-западному курсу.
Реактивный БПЛА на севере Одесской области, следующий курсом на юг Винницкой области.
Черниговская область:
- реактивный БПЛА в направлении на/мимо Олишевки, Козелец юго-западным курсом,
- реактивный БПЛА мимо Варвы по юго-западному курсу.
Балистическая ракета в направлении Новой Водолаги (Харьковская область).
БПЛА в направлении Сум, Харькова, Николаева.
Винницкая область: реактивный БПЛА на северо-востоке области в направлении Булайва, курс – северо-западный.
Одесская область: реактивный БПЛА над/мимо Рауховки по северо-западному курсу.
Сумская область: БПЛА в направлении Сум и Ульяновки.
Черниговская область: реактивный БПЛА в направлении Куликовки с северо-востока.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаева с севера.
Несколько реактивных БПЛА на западе Черкасской области, курс – западный/северо-западный.
Черниговская область: реактивный БПЛА над/мимо Сновска с северо-запада.
Российский "Шахед" нанес удар по Первомайскому району Николаевской области. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура. В результате атаки остались без электричества 60 788 потребителей.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Николаева с юго-запада.
Черкасская область: реактивный БПЛА в направлении Шполы/Звенигородки.
Реактивный БПЛА из Одесской области, направляющийся в Винницкую область.
Реактивный БПЛА на юге Кировоградской области – курсом на Новоукраинку.
Полтава: реактивный БПЛА, направляющийся на город с севера.
Черниговская область: реактивный БПЛА направляется на Козелец.
Черниговская область: реактивный БПЛА в Нежине.
Реактивный БПЛА из Харьковской области, следующий в сторону Полтавской области, направление Диканька.
Николаев: реактивный БПЛА над городом.
Кировоградская область: реактивный БПЛА в Знаменке.
Одесская область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Ананьева.
БПЛА в направлении г. Харькова с севера.