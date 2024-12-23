Получили команду сверху: оккупанты активно взялись за украинскую молодежь на Херсонщине

На оккупированных территориях россияне усиливают репрессии. Они пытаются выявить украинцев, которые поддерживают Вооруженные Силы, устраивают для этого рейды и проверки.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, добавив, что известно о проведении рейдов в Голой Пристани, Скадовске. Фильтрационные мероприятия не прекращаются, а гражданские находятся в постоянной опасности.

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К чему россияне хотят склонить молодежь

Ситуация на оккупированной части Херсонщины стабильно тяжелая. Россияне пытаются выявить участников движения сопротивления, партизан и даже людей, которые донатили Вооруженным Силам Украины.

Во время рейдов ищут местных, которые являются лояльными к ВСУ. К сожалению, уже известно о задержании и открытии уголовных дел. Людей, которые еще в 2022 году присылали средства украинским военным, теперь обвиняют в финансировании терроризма.

Оккупанты продолжают очень сильно давить на молодежь. Сейчас пошла волна дополнительного воздействия на учащихся выпускных классов, чтобы заставить их уехать в Россию и учиться в российских университетах. Они получили команду сверху, потому что такую работу провели сразу в нескольких учебных заведениях,

– рассказал Юрий Соболевский.

Заметим, Херсонщина находится под постоянными обстрелами со стороны врага. Россияне охотятся на местных дронами, а 20 декабря сделали попытку форсировать Днепр, чтобы высадиться на правобережье. Она оказалась неудачной.