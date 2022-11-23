Об этом для 24 канала рассказал Алим Алиев – правозащитник, соучредитель общественной организации "Крым.SOS". Он отметил, что Россия делает ставку на людей, сознание которых сформировалось во время оккупации.
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"Это молодежь, преимущественно крымские татары. Думаю, что есть и представители других этнических групп. Важный фактор, пытающийся мобилизовать 1995 – 2004 года рождения. Парень 2004 года – это человек, изучавший в школе оккупационную российскую программу", – объяснил Алиев.
Мобилизация будет продолжаться
По словам правозащитника, надо понимать, что когда воюем на территории, то нужно работать с молодежью, которой Россия пыталась и пытается кормить пропагандой.
Призыв и повестки идут под роспись. Уже начали раздавать в Симферопольском районе, где компактно проживают крымские татары. Это говорит о том, что они и дальше будут набирать людей, – сказал Алиев.
Он отметил, что оккупанты еще несколько недель отчитывались об окончании мобилизации. Крымские татары знали, что это ложь.
"Для тех, кто остается на полуострове, важно никоим образом не попадать в эту позорную российскую армию. Избегать разных путей. Люди о них знают по сентябрьскому опыту", – добавил Алиев.
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Готовят базу для мобилизованных из России
Российские оккупационные власти заявляют об эвакуации населения. Алиев отметил, что враги сейчас пытаются обустроить инфраструктуру полуострова. В частности, для новых рекрутов в российскую армию.
"Готовя инфраструктуру, они будут говорить об эвакуации, чтобы люди покидали свои дома и заселялись российские военные. Когда говорим об эвакуации самой администрации оккупантов, то это будет просто бегством", – рассказал Алиев.
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Российская оккупация Крыма: последние новости
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