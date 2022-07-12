россияне пугают подготовкой к серийному производству ядерных ракет "Сармат"

В россии снова взялись за любимое дело – угрозы. На этот раз оккупанты пугают ядерной ракетой "Сармат".

Глава роскосмоса дмитрий рогозин заявил, что россия готовится к серийному производству ядерной ракеты "Сармат". Он также опубликовал фото на фоне смертоносного снаряда.

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На фото видно, что межконтинентальная баллистическая ракета находится в чехле на железнодорожной платформе.

"Сармат". Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству.

– заявил рогозин.

Что этому предшествовало

В конце июня президент россии владимир путин заявил, что первая ракета "Сармат" станет на боевое дежурство до конца 2022 года. Для этого ракета должна пройти все испытания и быть принята на вооружение. Однако "Сармат" только в апреле прошел первый испытательный пуск, поэтому сомнительно, что ее возьмут на дежурство так быстро.

Кстати, российские псевдожурналисты еще в апреле в эфире пропагандистского телевидения угрожали партнерам Украины. В частности, они размышляли, через сколько секунд "Сармат" долетит до столиц Великобритании, Германии и Франции.

Главное о ракете "Сармат"

Вес межконтинентальной баллистической ракеты составляет 200 тонн. кремль убеждает, что "Сармат" может доставить головную часть массой до 10 тонн, разделенную на отдельные блоки, в любую точку мира и через Северный и Южный полюсы.

Оккупанты называют "Сармат" самой большой и мощной ракетой глобальной дальности. Они уверяют, что ее якобы невозможно сбить.

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