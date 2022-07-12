Глава роскосмосу дмітрій рогозін заявив, що росія готується до серійного виробництва ядерної ракети "Сармат". Він також опублікував фото на фоні смертоносного снаряда.

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На фото видно, що міжконтинентальна балістична ракета лежить у чохлі на залізничній платформі.

"Сармат". Найпотужніша у світі ядерна ракета глобальної дальності готується до нових випробувань та серійного виробництва,

– заявив рогозін.

Що цьому передувало

Наприкінці червня президент росії владімір путін заявив, що перша ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Для цього ракета має пройти всі випробування і бути прийнятою на озброєння. Однак "Сармат" лише у квітні пройшла перший випробувальний пуск, тому сумнівно, що її візьмуть на чергування так швидко.

До речі, російські псевдожурналісти ще у квітні в ефірі свого пропагандистського телебачення погрожували партнерам України. Зокрема, вони розмірковували, за скільки секунд "Сармат" долетить до столиць Великої Британії, Німеччини та Франції.

Головне про ракету "Сармат"

Вага міжконтинентальної балістичної ракети становить 200 тонн. кремль переконує, що "Сармат" може доставити головну частину масою до 10 тонн, розділену на окремі блоки, в будь-яку точку світу і через Північний, і через Південний полюси.

Окупанти називають "Сармат" найбільшою та найпотужнішою ракетою глобальної дальності. Вони запевняють, що її нібито неможливо збити.

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