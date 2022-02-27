Россияне пытаются десантироваться на юге, – Данилов
27 февраля 2022 , 10:01Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Данилова
Алексей Данилов сообщил, что российский десант пытается приземлиться на юге Украины. Украинские военные отчаянно дают отпор.
Секретарь СНБО отметил, что длится уже 4 день национального сопротивления. Враг же не пытается отступить, а только провоцирует.
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Украинские военные отчаянно дают отпор попыткам приземления российских десантников. К ним присоединилась и территориальная оборона.
Они бок о бок не дают врагу шанса на высадку десанта и последующей атаки на территорию Украины.
На Юге украинские войска и ТРО дают отпор попыткам десантирования,
– подчеркнул Данилов.
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