В эфире 24 Канала спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал об актуальной ситуации на Херсонском направлении и потенциальной угрозе для Херсона. К слову, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил о планах оккупантов осуществить новое наступление на Херсон. Россияне собрали 300 лодок для форсирования Днепра.

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Какая цель оккупантов

На сегодня интенсивность боевых действий на Херсонщине и Приднепровском направлении средняя, однако каждый день со стороны врага происходит 5 – 6 штурмовых действий.

Направление этих штурмовых действий понятно, как и желание врага зайти на нашу островную зону по Днепру, закрепиться там, создать плацдарм, чтобы попробовать какими-то штурмовыми действиями залезть на правый берег Херсонщины,

– отметил Братчук.

Россияне открыто говорят, что хотят повторить что-то вроде украинского плацдарма на левобережье Херсонской области, в частности в районе населенного пункта Крынки, где Силы обороны сдерживали вражеское давление.

Относительно наступления, то больших ресурсов у врага для этого точно нет, но такие планы есть. Как говорят, добро пожаловать в ад,

– сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

По его словам, надо адекватно воспринимать сегодняшние реалии и не верить информационным вбросам врага. Командованию Сил обороны известно о ресурсности врага и где россияне, возможно, попытаются какие-то определенные действия провести.

Важно! Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российские войска пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона, однако украинские военные готовы противодействовать любому варианту развития ситуации.

Почему солдаты отказываются форсировать Днепр

Российские захватчики пытаются переправляться на тех самых лодках, о которых очень много говорят, на катерах, или на том, что еще могут найти у местного населения.

Оккупанты начинают служебные расследования, потому что военные страны-агрессора не хотят форсировать реку Днепр и поэтому ломают лодки. На это есть ряд причин. Прежде всего все понимают, что до острова еще надо доплести на той лодке, которую, как правило, сразу уничтожают FPV-дронами, потому что есть огневой контроль за островами с правого берега.

Для тех, кто все же проникает на острова, как правило, это билет в один конец. Закрепиться им там крайне редко удается, а если и удается, то ВСУ накрывают их средствами огневого поражения,

– добавил Братчук.

В то же время жители Херсона и общины, которые на правом берегу вблизи Днепра, страдают от врага, в частности от ударов FPV-дронами и тому подобное.