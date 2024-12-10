В етері 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів про актуальну ситуацію на Херсонському напрямку та потенційну загрозу для Херсона. До слова, глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про плани окупантів здійснити новий наступ на Херсон. Росіяни зібрали 300 човнів для форсування Дніпра.

До теми Це цілий процес, – Світан сказав, чи має Росія ресурси для штурму правобережжя Дніпра

Яка ціль окупантів

На сьогодні інтенсивність бойових дій на Херсонщині та Придніпровському напрямку середня, проте кожного дня з боку ворога відбувається 5 – 6 штурмових дій.

Напрямок цих штурмових дій зрозумілий, як і бажання ворога зайти на нашу острівну зону по Дніпру, закріпитися там, створити плацдарм, щоб спробувати якимись штурмовими діями залізти на правий берег Херсонщини,

– зазначив Братчук.

Росіяни відкрито говорять, що хочуть повторити щось на кшталт українського плацдарму на лівобережжі Херсонської області, зокрема в районі населеного пункту Кринки, де Сили оборони стримували ворожий натиск.

Щодо наступу, то великих ресурсів у ворога для цього точно немає, але такі плани є. Як кажуть, ласкаво просимо до пекла,

– мовив речник Української добровольчої армії "Південь".

За його словами, треба адекватно сприймати сьогоднішні реалії та не вірити інформаційним вкидам ворога. Командуванню Сил оборони відомо про ресурсність ворога й де росіяни, можливо, спробують якісь певні дії провести.

Важливо! Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що російські війська намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона, проте українські військові готові протидіяти будь-кому варіанту розвитку ситуації.

Чому солдати відмовляються форсувати Дніпро

Російські загарбники намагаються переправлятися на тих самих човнах, про які дуже багато говорять, на катерах, або на тому, що ще можуть знайти у місцевого населення.

Окупанти починають службові розслідування, бо військові країни-агресорки не хочуть форсувати річку Дніпро й через це ламають човни. На це є низка причин. Насамперед всі розуміють, що до острова ще треба доплести на тому човнику, який, як правило, відразу знищують FPV-дронами, тому що є вогневий контроль за островами з правого берега.

Для тих, хто все ж таки проникає на острови, як правило, це квиток в один кінець. Закріпитися їм там вкрай рідко вдається, а якщо й вдається, то ЗСУ накривають їх засобами вогневого враження,

– додав Братчук.

ОВодночас жителі Херсона та громади, які на правому березі поблизу Дніпра, потерпають від ворога, зокрема від ударів FPV-дронами тощо.