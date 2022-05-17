Россияне пытаются наступать вдоль всей линии столкновения: главное о боях на Донбассе

Оккупанты пытаются вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения на Донбассе. Враг обстреливает населенные пункты из артиллерии.

В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчеяровки россияне наносили ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Также оккупанты вели воздушную разведку, применяя беспилотник "Орлан-10".

Обратите внимание В Вооруженных силах Беларуси продолжаются мероприятия второго этапа проверки боевой готовности, – Генштаб

Бои на Донбассе

На Славянском направлении враг перегруппировывает и доукомплектовывает свои войска. Россияне накапливают запасы, потому что готовят наступление на Славянск. Кроме этого, захватчики хотели улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долгенькое, но успехов не имели.

На Северодонецком направлении оккупанты пытаются вести наступление на Боровеньки и Северодонецк. Используют артиллерию.

В районе Бахмута противник пытался прорвать оборону наших войск. Успеха у россиян не было, поэтому им пришлось отойти.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали штурм. Хотели взять под контроль участок дороги "Новобахмутовка – Новоселовка Вторая". Здесь тоже безуспешно.

На Кураховском направлении, при поддержке огня артиллерии и авиации, россияне наступают на Новомихайловку, бои продолжаются. Также захватчики неудачно пытались наступать в направлении Марьинки.

В Мариуполе основные усилия враг бросает на блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

В зоне Операции объединенных сил 16 мая наши защитники отразили сразу 11 атак российских военных. Бойцы уничтожили много техники врага. В Донецкой областной военной администрации 17 мая заявили, что вся линия фронта под постоянными массированными обстрелами. За минувшие сутки 8 человек погибли и еще 6 – получили ранения.

Из-за серьезных потерь на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей россияне продолжают принудительно мобилизовать население. Кстати, советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов считает, что до конца лета мы отвоюем и Луганск, и Донецк. Сейчас партнеры предоставляют Украине оборонительное и наступательное оружие. Поэтому в конце июня – начале июля оккупанты хорошо почувствуют наше контрнаступление.

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