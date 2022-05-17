Об этом заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. Он также отметил, что война будет очень тяжелая и кровавая, но победа будет однозначно на нашей стороне.

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"Но это лишь их больное воображение, я могу совершенно точно утверждать, что в ближайшее время мы отвоюем абсолютно все наши территории. К сожалению, мы не всегда получали все то, что нам было нужно в плане вооружения", — объясняет Смирнов.

По словам советника министра внутренних дел Украины, не нужно умалять роль наших международных партнеров, но если откровенно – мы просили очень много оружия до начала активной фазы этой войны, после начала и сейчас продолжаем это делать.

"Нам сейчас предоставляют как наступательное оружие, так и оборонное. Поэтому, если взять и проанализировать множество факторов, то в конце июня – начале июля мы очень хорошо ощутим наше контрнаступление".

По моему субъективному мнению, к концу лета мы отвоюем и Донецк, и Луганск,

– убеждает советник Дениса Монастырского.

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