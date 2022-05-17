Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що війна буде дуже важкою та кривавою, але перемога буде однозначно на нашому боці.
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"Але це лише їх хвора уява, я можу абсолютно точно стверджувати, що найближчим часом ми відвоюємо абсолютно всі наші території. На жаль, ми не завжди отримували все те, що було нам потрібно у плані озброєння", – пояснює Смірнов.
За словами радника міністра внутрішніх справ України, не треба применшувати роль наших міжнародних партнерів, але якщо відверто – ми просили дуже багато зброї до початку активної фази цієї війни, після початку і зараз продовжуємо це робити.
"Нам зараз надають, як наступальну зброю, так і оборонну. Тому, якщо взяти і проаналізувати безліч факторів, то в кінця червня – на початку липня, ми дуже добре відчуємо наш контрнаступ."
На мою суб'єктивну думку, до кінця літа ми відвоюємо і Донецьк, і Луганськ,
– переконує радник Дениса Монастирського.
Що відомо про гарячі лінії фронту – важливе
- Угруповання в зоні ООС 16 травня відбило відразу 11 атак російських військових на Донбасі. Наші оборонці знищили багато техніки збройних сил Росії.
- У Донецькій обласній військовій адміністрації 17 травня заявили, що вся лінія фронту під постійними масованими обстрілами. Тільки за минулу добу 8 людей загинуло та ще 6 отримали поранення. Унаслідок нічних обстрілів знову знеструмлено місто Красногорівка.
- Окупанти наносили ракетні та артилеріські удари по Донеччині й 16 травня. Росіяни вдарили по Донецькій області авіабомбами, ракетами та реактивними системами "Град" і "Смерч", внаслідок чого загинуло 6 людей та ще 12 отримали поранення.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що війська Росії обстрілюють Донеччину з усього спектру озброєння. У планах ворога виснажити українських військових. Окрім того, в нашому Генштабі інформували, що ворог планує відновити наступ на Слов'янському напрямку.
- У Донецькій ОВА розповіли, що українські воїни закріпилися на рубежах, де ворог точно не пройде. Загалом ситуація в області складна та напружена.
- На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей продовжують примусово мобілізувати населення. Так бойовики намагаються закрити "прогалини".
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