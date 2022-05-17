Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що війна буде дуже важкою та кривавою, але перемога буде однозначно на нашому боці.

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"Але це лише їх хвора уява, я можу абсолютно точно стверджувати, що найближчим часом ми відвоюємо абсолютно всі наші території. На жаль, ми не завжди отримували все те, що було нам потрібно у плані озброєння", – пояснює Смірнов.

За словами радника міністра внутрішніх справ України, не треба применшувати роль наших міжнародних партнерів, але якщо відверто – ми просили дуже багато зброї до початку активної фази цієї війни, після початку і зараз продовжуємо це робити.

"Нам зараз надають, як наступальну зброю, так і оборонну. Тому, якщо взяти і проаналізувати безліч факторів, то в кінця червня – на початку липня, ми дуже добре відчуємо наш контрнаступ."

На мою суб'єктивну думку, до кінця літа ми відвоюємо і Донецьк, і Луганськ,

– переконує радник Дениса Монастирського.

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