Россияне пытаются обнаружить украинские ПВО и бить по инфраструктуре Одессы
16 марта 2022 , 07:08Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Братчука
Накануне оккупанты пытались обнаружить в Одессе украинскую систему противовоздушной обороны. Орки хотели бить по инфраструктуре города.
Речь идет о критической и военной инфраструктуре. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Однако Братчук предупредил, что теперь россияне готовятся к высадке десанта.
Конечно, они понимают, что ничего у них не получится,
– подчеркнул спикер.
Заметим, что Россия уже блокировала украинские порты на Черном и Азовском морях. При этом под обстрелы попали зарубежные корабли.
Интересно – Возле Одессы 600 российских морпехов не захотели воевать и устроили бунт: