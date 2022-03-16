Россияне пытаются обнаружить украинские ПВО и бить по инфраструктуре Одессы

Накануне оккупанты пытались обнаружить в Одессе украинскую систему противовоздушной обороны. Орки хотели бить по инфраструктуре города.

Речь идет о критической и военной инфраструктуре. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Однако Братчук предупредил, что теперь россияне готовятся к высадке десанта.

Конечно, они понимают, что ничего у них не получится,

– подчеркнул спикер.

Заметим, что Россия уже блокировала украинские порты на Черном и Азовском морях. При этом под обстрелы попали зарубежные корабли.

Интересно – Возле Одессы 600 российских морпехов не захотели воевать и устроили бунт: