Мовиться про критичну та військову інфраструктуру. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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Однак Братчук попередив, що тепер росіяни готуються до висадки десанту.
Звичайно, вони розуміють, що нічого в них не вийде,
– наголосив речник.
Зауважимо, що Росія вже блокувала українські порти на Чорному та Азовському морях. При цьому під обстріли потрапили іноземні кораблі.
Цікаво – Біля Одеси 600 російських морпіхів не захотіли воювати та влаштували бунт: