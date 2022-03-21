Россияне пытаются обойти Николаев в направлении Одессы, но напрасно, – разведка Британии
Источник:телеграм Минобороны Британии
Разведка Великобритании сообщила, что россияне упорно пытаются обойти Николаев в направлении Одессы. К счастью, им это совсем не удается.
Соответствующую информацию обнародовали в телеграме Минобороны Великобритании вечером 20 марта. То есть, после 25 дней войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте "Х** вам, а не Мариуполь": на требование сдать город оккупанты получили надлежащий ответ
Оккупанты пытаются двигаться в сторону Одессы, однако безуспешно
Российские силы, наступающие из Крыма, все еще пытаются обойти Николаев, стремясь двигаться на запад в сторону Одессы. Эти силы мало продвинулись за последнюю неделю,
– сообщила британская разведка.
Также в ведомстве объяснили, что блокада украинского побережья, вероятно, усугубит гуманитарную ситуацию в Украине. Это ведь препятствует доставке жизненно важных грузов украинскому населению.
Зеленский выступил в израильском Кнессете – смотрите видео