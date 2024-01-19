Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил боец "Легиона Свободы" Константин Денисов. Оккупанты пытаются отбить те позиции, которые они потеряли во второй половине 2023 года.
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"Активно работает их артиллерия. Подъехали выпускники российских артиллерийских училищ. Хоть на скорую руку, но тем не менее они более-менее грамотно работают", – отметил военный.
Что происходит на Запорожском направлении
По словам Денисова, у россиян относительный безлимит артиллерийских средств. Их прикрывает бронированная техника, а пехота не останавливает попытки штурмов.
"Людей, как и снарядов, они не жалеют. Соответственно, постоянно их беспилотники гоняются за нашей техникой, бьют по опорникам, где держат оборону украинские защитники. И вообще они пытаются сейчас подвинуть и серую зону, и линию боевых действий в нашу сторону, сузить линию фронта, которая была потеряна ими во время боевых действий", – объяснил ситуацию военный.
Украинские защитники контратакуют и препятствуют врагу. Не дают им отразить занимаемые позиции.
Война России с Украиной: последние новости
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