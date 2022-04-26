Россияне пытаются привлечь к войне курсантов из Ливии и участников боевых действий в Сирии
Источник:Главное управление разведки Минобороны
Оккупантам не хватает личного состава для боевых действий в Украине. Именно поэтому государство-агрессор хочет привлечь к войне курсантов, проходящих стажировку в Ливии и участников войны в Сирии.
Как сообщили украинские разведчики, оккупантов может стать больше за счет слушателей Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), которые сейчас на стажировке в Ливии.
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Курсантов военной академии хотят вернуть со стажировки
Командование академии уже прилагает усилия, чтобы перебросить курсантов из Ливии прямо на войну в Украине. Также государство-агрессор готово снизить свой контингент в Сирии. Следовательно, в тактической группировке "Алеппо" было сокращено 200 должностей.
Россияне заинтересовались участниками боевых действий в Сирии и Чечне
В общем, российское военное командование не прочь пополнить личный состав участниками боевых действий в Сирии и Чечне.
Основные регионы, где ведут мобилизационную кампанию:
- Краснодарский край,
- Пермский край,
- Дагестан,
- Ингушетия,
- Калмыкия.
При этом активно работает пропаганда, рассказывая о "нацистском режиме" в Украине. Также заманить людей на войну пытаются обещаниями подзаработать. Более того, еще один ужасный повод – привезти из войны намародеренные "трофеи".
Участники войны в Сирии в Украине: коротко
- Ранее появилась информация, что российские десантники из Сирии отзываются для участия в войне в Украине.
- Командующим российскими войсками в Украине является Александр Дворников, этого генерала прозвали "мясником" именно за то, как он вел войну в Сирии.
- Также украинские военные уничтожили представителей одной БТГр , уничтожавшей мирное население на сирийской территории.
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