Об этом пишут аналитики ISW со ссылкой на украинских военных.
Что происходит в Сумской области
20 сентября пресс-секретарь 8-го армейского корпуса ВСУ сообщил, что российские войска не смогли продвинуться в Сумской области и вернулись к практике перемещения через газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород". Он соединяет Сумскую область с Суджей.
Пресс-секретарь отметил, что в течение последней недели оккупанты предприняли две попытки проникновения через этот трубопровод.
ISW зафиксировал, что с 13 сентября российские силы провели как минимум две такие операции по проникновению в Сумскую область, в частности одну – силами группы численностью в взвод,
– также отметили аналитики.
На фоне попыток россиян продвинуться на этом направлении фронта украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам в Курской и Белгородской областях. Они наносятся как непосредственно по линии фронта, так и на среднюю дальность.
В частности, 21 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска нанесли удар по месту скопления российских живых сил вблизи села Старый Хутор Белгородской области, что примерно в 6 километрах от линии фронта.
Кроме того, согласно геолокационным кадрам, опубликованным 20 сентября, 17 сентября украинские силы нанесли удар по электрической подстанции "Сеймская", расположенной к востоку от города Курска и примерно в 105 километрах от линии фронта.