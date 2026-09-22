Об этом пишут аналитики ISW со ссылкой на украинских военных.

Что происходит в Сумской области

20 сентября пресс-секретарь 8-го армейского корпуса ВСУ сообщил, что российские войска не смогли продвинуться в Сумской области и вернулись к практике перемещения через газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород". Он соединяет Сумскую область с Суджей.

Пресс-секретарь отметил, что в течение последней недели оккупанты предприняли две попытки проникновения через этот трубопровод.

ISW зафиксировал, что с 13 сентября российские силы провели как минимум две такие операции по проникновению в Сумскую область, в частности одну – силами группы численностью в взвод,

– также отметили аналитики.

На фоне попыток россиян продвинуться на этом направлении фронта украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам в Курской и Белгородской областях. Они наносятся как непосредственно по линии фронта, так и на среднюю дальность.

В частности, 21 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска нанесли удар по месту скопления российских живых сил вблизи села Старый Хутор Белгородской области, что примерно в 6 километрах от линии фронта.

Кроме того, согласно геолокационным кадрам, опубликованным 20 сентября, 17 сентября украинские силы нанесли удар по электрической подстанции "Сеймская", расположенной к востоку от города Курска и примерно в 105 километрах от линии фронта.