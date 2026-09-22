Про це пишуть аналітики ISW, посилаючись на українських військових.

Що відбувається на Сумщині

20 вересня речник 8-го армійського корпусу ЗСУ повідомив, що російські сили не змогли просунутися в Сумській області й повернулися до практики переміщення через газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород". Він з'єднує Сумську область із Суджею.

Речник зазначив, що протягом останнього тижня окупанти здійснили дві такі спроби проникнення через цей трубопровід.

ISW зафіксував, що з 13 вересня російські сили провели щонайменше дві такі операції з проникнення в Сумській області, зокрема одну – силами групи чисельністю у взвод,

– також зауважили аналітики.

На тлі спроб росіян просунутися на цьому напрямку фронту, українські сили продовжують завдавати ударів по російських військових об’єктах у Курській та Бєлгородській областях. Вони припадають як безпосередньо на лінію фронту, так і на середню дальність.

Зокрема, 21 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська завдали удару по місцю скупчення російської живої сили поблизу села Старий Хутір Бєлгородської області, що приблизно за 6 кілометрів від лінії фронту.

Крім того, згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 20 вересня, 17 вересня українські сили завдали удару по електричній підстанції "Сеймська", розташованій на схід від міста Курськ і приблизно за 105 кілометрів від лінії фронту.