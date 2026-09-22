Россияне снова лезут через газопровод в Сумской области, – ISW

Российские войска продолжают безуспешные наступательные действия на севере Сумской области. Они даже возобновили попытки проникнуть на территорию региона из района курской Суджи, используя трубопроводы.

Об этом пишут аналитики ISW со ссылкой на украинских военных.

Что происходит в Сумской области?

20 сентября спикер 8-го армейского корпуса ВСУ сообщил, что российские войска не смогли продвинуться в Сумской области и вернулись к практике перемещения через газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород". Он соединяет Сумскую область с Суджей.

Спикер отметил, что в течение последней недели оккупанты предприняли две попытки проникновения через этот трубопровод.

ISW зафиксировал, что с 13 сентября российские силы провели как минимум две такие операции по проникновению в Сумскую область, в частности одну – силами группы численностью в взвод,

– также отметили аналитики.

На фоне попыток россиян продвинуться на этом направлении фронта украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам в Курской и Белгородской областях. Они приходятся как непосредственно на линию фронта, так и на среднюю дальность.

В частности, 21 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска нанесли удар по месту скопления живой силы противника вблизи села Старый Хутор Белгородской области, что примерно в 6 километрах от линии фронта.

Кроме того, согласно геолокационным кадрам, опубликованным 20 сентября, 17 сентября украинские силы нанесли удар по электрической подстанции "Сеймская", расположенной к востоку от города Курска и примерно в 105 километрах от линии фронта.