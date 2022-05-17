Одна из причин – оккупанты хотят понять, насколько украинские защитники готовы защищать регион и границы Украины. Об этом Дмитрий Живицкий рассказал в совместном телемарафоне, сообщает 24 канал.

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Он отметил, что они еще могут бояться контрнаступления украинских войск, ведь со своей стороны укрепляют границу.

А также российские войска ракетным обстрелом разрушили мост через реку Клевень. Это как раз дорога, ведущая в направлении России и недалеко от границы.

Мы понимаем, что у них по этому направлению наступать, вероятно, планов нет. Ведь это как раз мост, через который можно было бы совершать наступление,

– объяснил Дмитрий Живицкий.

"Также они окапываются, ведут работы по укреплению собственной границы, строят опорные пункты, блокпосты. Мы понимаем, что орки боятся возможного контрнаступления, боятся за свою границу", – добавил Живицкий.

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