россияне пытаются штурмовать Красногоровку и Пески, но безуспешно: отходят с потерями

Войска россии 14 августа продолжили свои попытки взять штурмом Красногоровку и Пески в Донецкой области. Однако наши защитники отразили эти атаки.

Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ за этот день. Там доложили об актуальной ситуации на фронте по состоянию на 18 часов.

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Были русские штурмы в других местах

Россияне после неудачного штурма Красногоровки и Песков были вынуждены отступать с потерями. Такая же ситуация в этот день была Спорного и Ивано-Дарьевки. Возле Бахмута враг имел частичный успех в продвижении.

Однако на Авдеевском направлении были другие атаки. В частности, в течение дня оккупанты совершили несколько обстрелов из разнокалиберной артиллерии в районах Авдеевки, Невельского, Песков, Водяного, Карловки и Нью-Йорка. А у Красногоровки еще нанесли авиаудар. Поэтому ситуация там остается очень напряженной.

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На Бахмутском направлении в этот день русская разведывательная группа пыталась продвинуться в направлении Соледара. Однако служащие сил обороны вовремя обнаружили этих оккупантов и ликвидировали.

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