Россияне пытаются удержать Бучу и отвели мотопехотную бригаду для восстановления боеспособности

8 марта 2022 , 13:52
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Источник:

Генштаб ВСУ

В планах российских оккупантов захватить Киев, однако в защиту столицы стали маленькие города, как Буча. Там украинская армия отбивает коварную атаку противника.

Ситуация в Бучанском районе остается сложной

В Генштабе ВСУ сообщили, что российский враг пытается удержать за собой оккупированную Бучу. Город снова был под массированным артобстрелом россиян.

Это важно Враг пытается продолжить наступление на Запорожье и Днепр и захватить Мариуполь

Российская армия имеет много потерь по всем направлениям своего циничного наступления. Поэтому мотопехотную бригаду противника отвели на восстановление боеспособности.

Ситуация в Бучанском районе Киевской области остается сложной.

 

Автор: Михайло Гема