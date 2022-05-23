Россияне пытаются уничтожить на Донбассе буквально все живое, – Зеленский

23 мая 2022 , 22:28
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Россияне не прекращают обстрелы мирных городов Донецкой области. Враг хочет буквально уничтожить их, не оставив в них ничего целого и живого.

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам. Он рассказал о безумных обстрелах наших городов, которые враг совершает на Востоке.

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