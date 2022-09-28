Россияне пытаются восстановить утраченные позиции, ВСУ успешно наносят удары: актуально с фронта

Российские войска пытаются наступать, чтобы восстановить утраченные ссуды. Впрочем, успешные удары ВСУ не дают врагу продвинуться.

Успехи ВСУ

Украинские военные били по враждебным силам с неба и земли, поразив 30 пунктов сосредоточения россиян. Всего за сутки Авиация Сил обороны нанесла 17 ударов.

Внимание В оккупационных войсках начался прием личного состава, призванного по мобилизации, – Генштаб

В Генштабе подтвердили поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники россиян, 3 опорных пункта и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, в сутки, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет, 6 БпЛА и 1 управляемую авиационную ракету Х-59 врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили:

12 районов сосредоточения живой силы и техники противника,

4 склада с боеприпасами,

позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в частности автоматизированную станцию помех "Житель".

В то же время противник нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 105 обстрелов из РСЗО. Российские оккупанты бьют и по гражданским объектам.

От вражеского огня пострадали более 40 населенных пунктов. В частности, Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка и Марьинка.

Ситуация по всем направлениям фронта

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии разных типов:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелечья, Сосновка, Красное и Грушевка;

направлении – в районах населенных пунктов Стрелечья, Сосновка, Красное и Грушевка; на Краматорском направлении – Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван;

направлении – Редкодуб, Екатериновка и Старый Караван; на Бахмутском направлении – Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздолевка;

направлении – Спорное, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутское, Веселая Долина, Яковлевка, Белогоровка и Раздолевка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердычи, Опытное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка;

направлении – Авдеевка, Бердычи, Опытное, Водяное, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка и Парасковеевка; на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них – Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времевка, Темировка и Ольговское;

и направлениях обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенных пунктов. Среди них – Никольское, Угледар, Пречистовка, Нескучное, Новониколаевка, Времевка, Темировка и Ольговское; на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. С целью ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 25 вылетов БпЛА.

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За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Зализное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безыменное.