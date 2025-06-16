Россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений, – ОСГВ ''Хортица''
- Российская армия пытается взять Константиновку в кольцо с трех направлений, в частности с Покровского.
- Ранее россияне безуспешно пытались зайти в Константиновку с Торецкого и Краматорского направлений.
Российская армия пытается взять Константиновку в Донецкой области в кольцо с трех направлений. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майора Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
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Какая ситуация вокруг Константиновки
Трегубов рассказал, что россияне уже давно пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений.
Если раньше они пытались зайти в нее или с Торецкого, или с Краматорского направлений, Часового Яра – там, где прорвутся первыми, ни там, ни там за полтора года они не смогли достичь успеха,
– рассказал Трегубов.
Он добавил, что сейчас оккупанты пытаются зайти в Константиновку с Покровского направления, а именно через трассу Покровск – Константиновка, и продвинуться дальше.
На этом участке сейчас идут наиболее ожесточенные бои.
К тому же на Покровском направлении вражеские подразделения сосредоточены больше всего. ВСУ изо всех силы пытаются их остановить.
К слову, за минувшие сутки на Покровском направлении они остановили 46 российских штурмов.