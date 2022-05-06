Россияне пытаются взять Попасную в кольцо, – мэр города
Ситуация в Попасной особенно сложная – это одна из самых горячих точек украинского фронта. Ее почти стерли с лица земли.
Сейчас же оккупанты пытаются окружить город и взять его в кольцо. Вместе с тем вражеские обстрелы не утихают. Об этом 24 каналу сказал мэр города Николай Ханатов.
Важно Попасную круглосуточно бомбят из разного вооружения, город фактически разрушен, – Гайдай
По его словам, ситуация с каждым днем только ухудшается. Россияне мощно давят на Попасную.
Оккупанты пытаются взять Попасную в кольцо. Это действительно так. Мы видим, какие они сейчас занимают улицы, и какие населенные пункты уже заняли,
– сообщил Ханатов.
Однако городской глава Попасной не уверен, удастся ли российским захватчикам сделать это. Все потому, что наши защитники к этому готовы.
В городе остаются люди
Он также добавил, что наши защитники тоже в очень тяжелой ситуации, однако они продолжают давать отпор врагу и защищают город. Более того, они даже поддерживают местное население всеми возможными способами, кроме того, что защищают Попасную.
Дело в том, что власти сейчас не в состоянии эвакуировать их, выбраться из города можно только пешком в направлении Донецкой области, тем самым подвергая себя опасности.
Из 20-тысячного населения города осталось лишь около 1 500 человек. По всей Луганской области сейчас остается ориентировочно 50 тысяч мирных жителей.
Россияне пытаются взять Попасную в кольцо, – мэр города: смотрите видео
Какова сейчас ситуация в Попасной: главное
- Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в Рубежное и Попасную невозможно доставить гуманитарную помощь из-за постоянных обстрелов врага. Ракеты с воздуха прилетают чуть ли не каждый день, рашисты цинично бомбят город и практически выжигают его.
- Он же подчеркнул, что Попасную круглосуточно бомбят из разного вооружения, город фактически разрушен.
- Вместе с тем, там еще остается часть гражданского населения, но там нет связи. До обострения власти ежедневно пытались эвакуировать людей, это делали пока была возможность.