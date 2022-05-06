Россияне пытаются взять Попасную в кольцо, – мэр города

Ситуация в Попасной особенно сложная – это одна из самых горячих точек украинского фронта. Ее почти стерли с лица земли.

Сейчас же оккупанты пытаются окружить город и взять его в кольцо. Вместе с тем вражеские обстрелы не утихают. Об этом 24 каналу сказал мэр города Николай Ханатов.

Важно Попасную круглосуточно бомбят из разного вооружения, город фактически разрушен, – Гайдай

По его словам, ситуация с каждым днем только ухудшается. Россияне мощно давят на Попасную.