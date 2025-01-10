Полоса ответственности 3-й ОШБр –драконовская, – боец рассказал об обороне Боровой

Российская армия продолжает наступать на линии фронта. В частности, враг пытается захватить Боровую на Харьковщине.

Подполковник и заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов рассказал, какая ситуация вблизи населенного пункта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio NV.

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Почему россиянам важно захватить Боровую

Кудряшов говорит, что основные усилия россияне направляют в направлении Боровой. Ее захват важен для врага, ведь населенный пункт является стратегическим вооруженным хабом.

Военный отмечает, что 3-я ОШБр в течение 8 месяцев выполняет задачи на этом направлении, и за это время она ни разу не уступила свои позиции. Линия соприкосновения является почти неизменной. По словам Родиона, последний раз россияне активизировались осенью.

Сейчас им удалось достичь реки Оскол и сформировать плацдарм, который создает давление на фланги 3-й ОШБр. Враг активизировался по всей линии фронта. Кроме этого, в зоне ответственности бригады российская армия часто совершает штурмы.

Какое соотношение сил украинской и российской армии

Заместитель командира 3-й ОШБр говорит, что против одного батальона украинской армии стоит дивизия российских военных.

Полоса ответственности является драконовской в третьей бригаде по величине. Не буду говорить в эфире, но не одна бригада должна занимать эту линию ответственности,

– говорит Кудряшов.

Военный заверил, что Третья отдельная штурмовая бригада делает все, чтобы исключить продвижение врага, который активизировался, а также рассказал об использовании технологий в армии.

В частности, он отметил использование наземных роботизированных систем и рассказал, что их используют для выполнения боевых задач. Такие системы могут детонировать в определенных местах по сигналу. Кроме этого, их можно использовать с целью поражения россиян.

Кудряшов говорит, что несмотря на сложную ситуацию, технологии в армии развиваются, а военные делают все возможное, чтобы мужественно противостоять врагу.