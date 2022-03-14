Россияне пытаются захватить украинские населенные пункты вблизи города Изюм, – Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска продолжают наступательную операцию против Украины. Тем временем украинские защитники уже 19-е сутки героически противостоят захватчику.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские враги ужесточили охрану украинско-белорусской границы подразделениями вооруженных сил Беларуси.

Заметьте Россияне все чаще вынуждены переходить в оборону и сдаваться в плен украинским военным

Оккупанты предпринимают попытки завладеть населенными пунктами в районе города Изюм. Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон,

– говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что украинские защитники демонстрируют массовые примеры героизма, отваги и высокого профессионализма. Они успешно уничтожают войска противника.

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