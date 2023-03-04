Россияне попытались прорваться под Авдеевкой: потеряли 3 танка и 5 БМП – мощное видео от ВСУ
Несмотря на многочисленные потери, россияне продолжают наступать. Однако наши защитники и защитницы дают врагу по полной.
Недавно оккупанты пытались прорвать позиции наших защитников под Авдеевкой. Однако, как и ожидалось, у них ничего не вышло.
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Враг понес немалые потери
Отдельная президентская бригада ВСУ разбила группировку противника под Авдеевкой. В результате неудачного наступления россияне потеряли три танка и пять БМП.
ВСУ разгромили оккупантов под Авдеевкой: смотрите видео
На кадрах видно, как на выжженных украинских полях горят российские танки и БМП. В результате зрелищного боя наши защитники взяли в плен 6 оккупантов.
Отметим, что враг не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Поэтому на этих направлениях россияне активизировали свои наступательные действия. Судя по карте, оккупанты пытаются окружить Авдеевку и Бахмут.
Где расположена Авдеевка: смотрите на карте
Наши защитники мужественно обороняются и готовятся к контрнаступлению, чтобы выгнать врагов с нашей страны.
Потери врага на войне в Украине: последние новости
- Российский танкист показал, как на фоне горящего танка лежит его раненый побратим Андрюха. Оккупант заявил, что тот уже 2 дня лежит раненый в окопе. У самого автора видео на лице многочисленные раны от мелких осколков, а другие его сослуживцы лежат на земле и постоянно кашляют.
- Командующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи назвал потери России в войне против Украины. За год полномасштабной агрессии Россия потеряла более 200 тысяч человек.
- Пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Андрей Ковалев рассказал, что на самом деле российские оккупанты не имеют успеха ни на одном из направлений, где они сейчас пытаются проводить наступление. Военные эксперты предполагают, что страна-террористка потеряла на Бахмутском направлении больше солдат, чем в обеих Чеченских войнах.
- За более чем год полномасштабной войны нашим воинам удалось ликвидировать более 152 тысяч захватчиков. Только за прошедшие сутки на концерт Кобзона свои билеты получили 820 оккупантов. Кроме того, враг несет серьезные потери в технике.