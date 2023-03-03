Фейком о "ДРГ" россияне пытались отвлечь внимание от чего-то более важного

Рубрика "Что-то пошло не так". Роспропаганда на федеральном уровне начала активно гнать волну о якобы вторжении украинской армии на территорию России.

Что россияне пытались скрыть

Сначала заявили о захвате заложников "украинской ДРГ" численностью 40 – 50 человек в селе Сушаны Брянской области, в 1,5 километра от границы с Черниговской областью.

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Затем распространили вброс о заложниках и "ДРГ" в селе Любечаны Брянской области, что вплотную к границе.

"Идет бой!". Первый вопрос – чтобы что? Зачем "украинским ДРГ" врываться в глухие российские села? Какая задача решается? Посмотрите на карту – это самая настоящая дыра. Там, вероятно, еще недобитых солдат вермахта в лесах можно найти. Даже если бы украинская армия решила захватить эти села, в России это никто не заметил бы пару недель.

Неудивительно, что власти Брянской области начали этот маразм яро опровергать! Так причем это все?

Первая ассоциация – адаптированный Буденновск. Кремлю нужно запугать свой плебс, чтобы получить новые рычаги для мобилизации.

Вторая рациональная мысль – запугать западных партнеров. Показать, что украинцы могут устроить что-нибудь ужасное, еще и "западным оружием".

Третье рациональное мнение: борьба с ДРГ – это опция ФСБ, а вот защита от БПЛА – это армия. На фоне беспорядочного захвата сел "украинскими ДРГ" меркнут новости о непонятных атаках с воздуха.

Четвертое мнение – очередной провал с российскими мобилизованными. Инцидентов с жертвами – масса. Какая-то группа российских солдат могла отличиться с оружием, а теперь это пытаются разыграть как "украинскую ДРГ".

У Украины нет никакой причины врываться в эту глушь. У России есть множество причин устроить инсценировку или замаскировать какой-то инцидент. Учитывая заявление гражданских властей региона, которое могло быть просто не в курсе замысла, скорее всего, может говориться о беспощадном креативе на уровне российских силовиков одного из ведомств.