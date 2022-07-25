"Результат информационной нестабильности": враг пытался провести контрнаступление на Херсонщине

В ВСУ просят украинцев сохранять тишину относительно операций, которые проходят на Юге. Из-за распространения лишней информации враг попытался контратаковать в Херсонской области, однако наши защитники дали отпор.

Об актуальной ситуации в Херсонской области сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Она подчеркнула: только после реализации планов военных, о них можно сообщать.

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Мы не стоим на месте, – Гуменюк о ситуации на Херсонщине

Это самое главное правило этой войны, ведь она и гибридная. Информационный фронт – такой же напряженный, как и боевые позиции,

– отметила Гуменюк.

Основные планы украинской армии остаются те же – нанести удар и изгнать врага. Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга добавила, что украинские военные в Херсонской области не стоят на месте.

Враг попытался наступать в Бериславском районе

Гуменюк рассказала, что именно "информационная нестабильность определенных лиц" вызвала контрнаступление врага в Бериславском районе 24 июля. Однако эти попытки противника были безуспешными.

Мы укрепились на своих позициях, а россияне ретировались на наверняка уже крайний свой рубеж обороны и укрепились там железобетонными конструкциями.

– рассказала руководительница объединенного прессцентра.

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Ситуация на Херсонском направлении: коротко

По информации британской разведки, перед российским командованием стоит выбор – усилить наступление на Востоке или оборону на Юге.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань отметил, что, несмотря на все попытки, оккупанты в регионе только делают вид, что готовятся к референдуму, ведь на самом деле у них – паника.

Из-за атак украинских военных по мостам, их в ускоренном режиме пытаются починить россияне. Ведь доставка тяжелой техники на правую сторону Днепра заблокирована.

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