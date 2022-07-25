Про актуальну ситуацію на Херсонщині повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону. Вона наголосила: лише після реалізації планів військових, про них можна повідомляти.

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Ми не стоїмо на місці, – Гуменюк про ситуацію на Херсонщині

Це найголовніше правило цієї війни, адже вона є і гібридною. Інформаційний фронт – такий самий напружений, як і бойові позиції,

– зауважила Гуменюк.

Основні плани української армії залишаються ті самі – завдати удару та вигнати ворога. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня додала, що українські військові на Херсонщині не стоять на місці.

Ворог спробував наступати у Бериславському районі

Гуменюк розповіла, що саме "інформаційна нестабільність певних осіб" викликала контрнаступ ворога у Бериславському районі 24 липня. Проте ці спроби противника були безуспішними.

Ми укріпились на своїх позиціях, а росіяни ретирувались на напевно вже крайній свій рубіж оборони і укріпились там залізобетонними конструкціями,

– розповіла керівниця об'єднаного пресцентру.

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Ситуація на Херсонському напрямку: коротко

За інформацією британської розвідки, перед російським командуванням стоїть вибір – посилити наступ на Сході чи оборону на Півдні.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань зауважив, що, попри всі намагання, окупанти в регіоні лише роблять вигляд, що готуються до референдуму, адже насправді у них – паніка.

Через атаки українських військових по мостах, їх в пришвидшеному режимі намагаються полагодити росіяни. Адже наразі доставка важкої техніки на правий бік Дніпра заблокована.

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