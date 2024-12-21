Россияне хотели прорваться в Херсон: полковник запаса назвал главную ошибку врага

Утром 20 декабря российские оккупанты пытались штурмовать Херсон и форсировать Днепр, однако ВСУ дали отпор врагу. Захватчики делали попытку выйти на правый берег Днепра в районе Антоновского моста.

Украинская разведка зафиксировала это еще с Олешек при форсировании реки Конка. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

Читайте также Российские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были уничтожены, – ОВА

"Эта река маленькая, идет параллельно Днепру с восточного берега. То есть сначала один мост через Конку, потом – второй, Антоновский мост. Пытались под прикрытием этих мостов форсировать Днепр. Были отслежены еще при выходе из Олешек, накрыты артиллерийским огнем, как только они достали до определенной дальности", – сказал он.

Были затоплены российские лодки и повреждены плавсредства, техника воздушно-десантных войск. Россияне пытались продвинуться на Днепр, но попытка была остановлена.

Операция врага провалилась на старте

Роман Свитан отметил, что оккупантов удалось остановить, потому что сейчас есть полный контроль этого направления. Там, вероятнее всего, развернуты украинские зенитно-ракетные комплексы. Возможно, используются или NASAMS с AIM-120, или IRIS-T SLM или IRIS-T SLS.

Прикрытие было серьезное в режиме ПВО. Не дали возможности российской авиации подойти. Поэтому эта российская операция потерпела поражение на старте. Я всегда говорю, что любая операция, связана, например, с форсированием таких широких рек, без поддержки авиации, обречена на провал,

– объяснил военный эксперт.

По словам полковника запаса, украинское форсирование Днепра будет только после того, как Силы обороны получат достаточное количество авиации и средств поражения. Также ЗРК NASAMS или IRIS-T для того, чтобы, в частности, прикрывать эти направления.