Россияне пытались провести совещание в Северодонецке, но внезапно начали погибать

Украинские воины не устают доказывать россиянам, что захватить нашу страну у них не получится. Те не верят, поэтому и умирают на нашей земле.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона сообщил, что происходит в Северодонецке. Ведь ситуация там не меняется, она так и остается стабильно сложной, сообщает 24 канал.

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Россияне что-то "нахимичили" и начали умирать

Гайдай описал интересный случай, случившийся с российскими оккупантами в Северодонецке за последние дни.

По его словам, те хотели провести совещание в местном Доме химиков, но что-то пошло не так.

Они там что-то "нахимичили" и начали гибнуть. Сейчас подробной информации у нас пока нет, но мы знаем, что им туда даже в окна залетали гранаты-снаряды. Если потом будет больше подробностей, то сможем сказать, кто именно у них погиб,

– сказал Гайдай.

Он также сообщил, что в городе продолжаются позиционные бои на некоторых улицах. К сожалению, его большую часть контролируют российские оккупанты.

Гайдай заверил, что с нашими защитниками общаются каждый день. Все, что им нужно, пытаются быстро передавать. К счастью есть возможность поставлять им туда как человеческие резервы, так и оружие и все необходимые защитникам вещи.

В Северодонецке уничтожили группу вагнеровцев

Вооруженным Силам Украины удается уничтожать даже на первый взгляд наиболее страшного противника. По крайней мере, вагнеровцами и кадыровцами пугали не раз. Вот ВСУ в очередной раз доказали, что могут ликвидировать и их на нашей земле. Сергей Гайдай подтверждал, что нашим воинам удалось уничтожить вагнеровскую базу на оккупированной части Луганщины. Вражеская база разбросана на местном стадионе в Кадиевке, которую россияне оккупировали еще в 2014 году. Она загорелась из-за атаки ВСУ и выжил только один наемник.

Также тяжелые бои за Северодонецк продолжаются уже долгое время. Гайдай уверенно заявлял, что ВСУ воюют за каждый сантиметр города. Он призвал людей не распространять фейков об измене и сдаче города врагам. Это ведь может испортить настроение и дух украинских военных. Также российские захватчики снова планируют форсировать реку Северский Донец, чтобы создать плацдарм для наступления.

Возможности нашей армии на Северодонецком направлении оценивал и президент Владимир Зеленский. Несмотря на то, что оккупанты преобладают по количеству, наши бойцы достойно держат там оборону. Зеленский уверял, что, несмотря на столь сложную ситуацию, у нас есть шанс сдержать наступление российских оккупантов. Также ситуация сложная и на других направлениях борьбы.

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