Россияне пытались провести совещание в Северодонецке, но внезапно начали погибать
Украинские воины не устают доказывать россиянам, что захватить нашу страну у них не получится. Те не верят, поэтому и умирают на нашей земле.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона сообщил, что происходит в Северодонецке. Ведь ситуация там не меняется, она так и остается стабильно сложной, сообщает 24 канал.
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Россияне что-то "нахимичили" и начали умирать
Гайдай описал интересный случай, случившийся с российскими оккупантами в Северодонецке за последние дни.
По его словам, те хотели провести совещание в местном Доме химиков, но что-то пошло не так.
Они там что-то "нахимичили" и начали гибнуть. Сейчас подробной информации у нас пока нет, но мы знаем, что им туда даже в окна залетали гранаты-снаряды. Если потом будет больше подробностей, то сможем сказать, кто именно у них погиб,
– сказал Гайдай.
Он также сообщил, что в городе продолжаются позиционные бои на некоторых улицах. К сожалению, его большую часть контролируют российские оккупанты.
Гайдай заверил, что с нашими защитниками общаются каждый день. Все, что им нужно, пытаются быстро передавать. К счастью есть возможность поставлять им туда как человеческие резервы, так и оружие и все необходимые защитникам вещи.
В Северодонецке уничтожили группу вагнеровцев
- Вооруженным Силам Украины удается уничтожать даже на первый взгляд наиболее страшного противника. По крайней мере, вагнеровцами и кадыровцами пугали не раз. Вот ВСУ в очередной раз доказали, что могут ликвидировать и их на нашей земле. Сергей Гайдай подтверждал, что нашим воинам удалось уничтожить вагнеровскую базу на оккупированной части Луганщины. Вражеская база разбросана на местном стадионе в Кадиевке, которую россияне оккупировали еще в 2014 году. Она загорелась из-за атаки ВСУ и выжил только один наемник.
- Также тяжелые бои за Северодонецк продолжаются уже долгое время. Гайдай уверенно заявлял, что ВСУ воюют за каждый сантиметр города. Он призвал людей не распространять фейков об измене и сдаче города врагам. Это ведь может испортить настроение и дух украинских военных. Также российские захватчики снова планируют форсировать реку Северский Донец, чтобы создать плацдарм для наступления.
- Возможности нашей армии на Северодонецком направлении оценивал и президент Владимир Зеленский. Несмотря на то, что оккупанты преобладают по количеству, наши бойцы достойно держат там оборону. Зеленский уверял, что, несмотря на столь сложную ситуацию, у нас есть шанс сдержать наступление российских оккупантов. Также ситуация сложная и на других направлениях борьбы.
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