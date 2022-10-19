Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Херсонского облсовета и военный ТРО Сергей Хлань. Он отметил, что этот батальон вроде бы набирался, но результатов нет и никто физически его не видел.

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"В условиях, которые у нас сейчас происходят, говорить о какой-то мобилизации – невозможно. Пусть еще раздадут оружие нашим ребятам на оккупированной территории. Они помогут нашим военным поскорее деоккупировать Херсон и Правобережье", – подчеркнул Хлань.

Какую информацию слышат украинцы на временно оккупированной Херсонской области

Депутат Херсонского облсовета прокомментировал, что информационные пропагандисты, конечно, работают – выпускают газеты и раздают листовки по городу. Кроме того, есть 3 телевизионных пропагандистских канала и телеграм-каналы.

Но доступ к правдивой информации, доступ к информации с контролируемой Украиной территории – все же люди имеют,

– рассказал Сергей Хлань.

"Я общаюсь с людьми, которые находятся на оккупированной территории. Это общение есть ежедневно. Однако хочу отметить, что последние 3 суток действительно есть большая проблема с интернетом – сообщения приходят, разговоры пока нет", – добавил Хлань.

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По его мнению, оккупанты это сделали специально как раз перед принудительной эвакуацией-депортацией. Однако все же доступ к информации, хоть и слабый, но есть.

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