Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань. Він зазначив, що цей батальйон наче б то набирався, але результатів немає й ніхто фізично його не бачив.

Важливо Питання лічених днів: Арестович розкрив деталі про антидронні системи, які нададуть Україні

"В цих умовах, які в нас зараз відбуваються, казати про якусь мобілізацію – неможливо. Нехай ще роздадуть зброю нашим хлопцям на окупованій території. Вони допоможуть нашим військовим пошвидше деокупувати Херсон й Правобережжя", – акцентував Хлань.

Яку інформацію чують українці на тимчасово окупованій Херсонщині

Депутат Херсонської облради прокоментував, що інформаційні пропагандисти, звісно, працюють – випускають газети та роздають листівки по місту. Крім того, є 3 телевізійні пропагандистські канали та телеграм-канали.

Але доступ до правдивої інформації, доступ до інформації з контрольованої Україною території – все ж таки люди мають,

– розповів Сергій Хлань.

"Я маю спілкування з людьми, які знаходяться на окупованій території. Це спілкування є щодня. Проте хочу зазначити, що останні 3 доби дійсно є велика проблема з інтернетом – повідомлення приходять, розмови поки ні", – додав Хлань.

Дивіться відео: Сергій Хлань про ситуацію на Херсонщині

На його думку, окупанти це зробили навмисно якраз перед примусовою евакуацією-депортацією. Проте все ж таки доступ до інформації, хоч слабкий, але є.

Останні новини з Херсонщини