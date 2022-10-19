Про це в ефірі 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовий ТрО Сергій Хлань. Він зазначив, що цей батальйон наче б то набирався, але результатів немає й ніхто фізично його не бачив.
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"В цих умовах, які в нас зараз відбуваються, казати про якусь мобілізацію – неможливо. Нехай ще роздадуть зброю нашим хлопцям на окупованій території. Вони допоможуть нашим військовим пошвидше деокупувати Херсон й Правобережжя", – акцентував Хлань.
Яку інформацію чують українці на тимчасово окупованій Херсонщині
Депутат Херсонської облради прокоментував, що інформаційні пропагандисти, звісно, працюють – випускають газети та роздають листівки по місту. Крім того, є 3 телевізійні пропагандистські канали та телеграм-канали.
Але доступ до правдивої інформації, доступ до інформації з контрольованої Україною території – все ж таки люди мають,
– розповів Сергій Хлань.
"Я маю спілкування з людьми, які знаходяться на окупованій території. Це спілкування є щодня. Проте хочу зазначити, що останні 3 доби дійсно є велика проблема з інтернетом – повідомлення приходять, розмови поки ні", – додав Хлань.
Дивіться відео: Сергій Хлань про ситуацію на Херсонщині
На його думку, окупанти це зробили навмисно якраз перед примусовою евакуацією-депортацією. Проте все ж таки доступ до інформації, хоч слабкий, але є.
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