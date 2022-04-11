Россияне пытались взять Довгеньке и Дмитровку, но безуспешно
11 апреля 2022 , 07:10Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают наступать на Востоке нашего государства. К счастью, многие их захватнические планы проваливаются.
Генштаб ВСУ сообщил об очередной неудаче противника. На этот раз им не удалось взять 2 населенных пункта.
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Силами до двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгеньке и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции,
– сообщает Генштаб.
Заметим, что эти две деревни расположены в Изюмском районе. Сам город Изюм сейчас является одной из самых горячих точек.
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